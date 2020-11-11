Меньшов считает, что Медведеву стоит допустить к ЧР по фигурному катанию без отбора

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Константин Меньшов считает, что фигуристка Евгения Медведева заслуживает права выступить на чемпионате России без отбора.

«Если Медведева захочет выступить на чемпионате России, то ей надо дать такую возможность. Это великая спортсменка. Да, если она на это решится, то ей будет очень сложно соперничать с другими фигуристками, но в любом случае она заслужила без отбора выступать на чемпионате России. На мой взгляд, ничего такого в этом нет, это лишь порадует болельщиков. Я буду только за», — цитирует Меньшова РИА Новости.

Медведева ещё не выступала в этом сезоне на соревнованиях из-за травмы спины. Чемпионат России пройдёт в декабре в Челябинске.

20-летняя фигуристка занималась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С осени 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе.

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