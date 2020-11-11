Меньшов считает, что Медведеву стоит допустить к ЧР по фигурному катанию без отбора
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«Если Медведева захочет выступить на чемпионате России, то ей надо дать такую возможность. Это великая спортсменка. Да, если она на это решится, то ей будет очень сложно соперничать с другими фигуристками, но в любом случае она заслужила без отбора выступать на чемпионате России. На мой взгляд, ничего такого в этом нет, это лишь порадует болельщиков. Я буду только за», — цитирует Меньшова РИА Новости.
Медведева ещё не выступала в этом сезоне на соревнованиях из-за травмы спины. Чемпионат России пройдёт в декабре в Челябинске.
20-летняя фигуристка занималась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С осени 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе.
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