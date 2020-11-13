Волосожар: Трусова стала более мягкой, женственной

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, в чём, по её мнению, российская фигуристка Александра Трусова прибавила в новом сезоне.

«Я видела Александру на этапе Кубка России. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. Она была не только заточена на четверные прыжки — у неё появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — цитирует Волосожар «Газета.ру».

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Слуцкая выразила мнение, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы.