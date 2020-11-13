Волосожар: Трусова стала более мягкой, женственной
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- РИА Новости
«Я видела Александру на этапе Кубка России. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. Она была не только заточена на четверные прыжки — у неё появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — цитирует Волосожар «Газета.ру».
В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее Слуцкая выразила мнение, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы.