Волосожар: Трусова стала более мягкой, женственной

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, в чём, по её мнению, российская фигуристка Александра Трусова прибавила в новом сезоне.
Волосожар: Трусова стала более мягкой, женственной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я видела Александру на этапе Кубка России. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. Она была не только заточена на четверные прыжки — у неё появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — цитирует Волосожар «Газета.ру».

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Слуцкая выразила мнение, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы.

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