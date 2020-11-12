Слуцкая считает, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала отношения между Александрой Трусовой и Алёной Косторной.
Слуцкая считает, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы
  • РИА Новости

«Дружбы между соперниками быть не может, поверьте. Это сейчас у меня прекрасные отношения с Марией Бутырской. А когда мы выступали, то никаких задушевных встреч и разговоров не было. Если Трусову и Косторную не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет» и «пока» вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки. К намеченной цели каждая идёт своим путём», — сказала Слуцкая Team Russia.

Бывшая фигуристка также отметила, что пока не видит перемен в катании спортсменок после их перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Пока разительных перемен у Трусовой и Косторной не вижу. Да, у них появились программы, поставленные в несколько ином стиле. Но ни один здравомыслящий тренер не станет ломать то, что нарабатывалось до него годами. Прошло еще весьма мало времени, чтобы говорить о каких-то изменениях. Вот в олимпийском сезоне уже будет можно делать определённые выводы. Признаюсь, если бы Трусова пришла тренироваться ко мне, то вносить любые коррективы было бы просто страшно, настолько она состоявшаяся спортсменка в профессиональном плане», — добавила Слуцкая.

Ранее Хавьер Фернандес оценил возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

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