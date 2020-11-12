Фернандес оценил возвращение Медведевой к Тутберидзе

Бывший фигурист семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес прокомментировал решение Евгении Медведевой вновь тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если для неё лучше быть в России, значит, это будет Россия», — сказал Фернандес News.ru.

Двукратный чемпион мира считает, что на решение Медведевой могла повлиять пандемия коронавируса, из-за которой ей пришлось расстаться с бывшим наставником.

«Допускаю, что ситуация с коронавирусом, в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться... Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжёлой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира», — добавил испанский фигурист.

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