Фернандес оценил возвращение Медведевой к Тутберидзе
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«В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если для неё лучше быть в России, значит, это будет Россия», — сказал Фернандес News.ru.
Двукратный чемпион мира считает, что на решение Медведевой могла повлиять пандемия коронавируса, из-за которой ей пришлось расстаться с бывшим наставником.
«Допускаю, что ситуация с коронавирусом, в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться... Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжёлой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира», — добавил испанский фигурист.
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