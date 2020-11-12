Фернандес оценил возвращение Медведевой к Тутберидзе

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Бывший фигурист семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес прокомментировал решение Евгении Медведевой вновь тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.
Фернандес оценил возвращение Медведевой к Тутберидзе
  • Reuters

«В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если для неё лучше быть в России, значит, это будет Россия», — сказал Фернандес News.ru.

Двукратный чемпион мира считает, что на решение Медведевой могла повлиять пандемия коронавируса, из-за которой ей пришлось расстаться с бывшим наставником.

«Допускаю, что ситуация с коронавирусом, в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться... Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжёлой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира», — добавил испанский фигурист.

Ранее Ирина Слуцкая заявила, что Александра Трусова обладает феноменальной физической подготовкой.

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