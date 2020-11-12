Слуцкая заявила, что Трусова обладает феноменальной физической подготовкой

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о выступлениях Александры Трусовой в нынешнем сезоне.
Слуцкая заявила, что Трусова обладает феноменальной физической подготовкой
  • РИА Новости

«Трусова, уже имевшая в своём активе победу на этапе в Москве, предстала в Казани, если так можно выразиться, в лучшем виде. Ей легко даются прыжки в четыре оборота, хотя их исполнение назвать идеальным не берусь», — цитирует Слуцкого Sport24.

Она призналась, что ей понравился выбор музыки на короткую программу, так как она сама когда-то каталась под композицию Secret Garden — Appassionata. Слуцкая также подчеркнула, что Трусова является мировым лидером по владению прыжковыми элементами.

«Именно на прыжки она делает основной упор, из-за чего мы видим значительную разницу между первой и второй оценками. Правда, ошибается она почему-то именно в тех моментах, которые не должны служить для нее камнем преткновения. А вот уровень физической подготовки у Трусовой просто феноменальный», — добавила Слуцкая. 

Ранее Илья Авербух оценил выступление Трусовой на этапе КР в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить