Слуцкая заявила, что Трусова обладает феноменальной физической подготовкой

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о выступлениях Александры Трусовой в нынешнем сезоне.

«Трусова, уже имевшая в своём активе победу на этапе в Москве, предстала в Казани, если так можно выразиться, в лучшем виде. Ей легко даются прыжки в четыре оборота, хотя их исполнение назвать идеальным не берусь», — цитирует Слуцкого Sport24.

Она призналась, что ей понравился выбор музыки на короткую программу, так как она сама когда-то каталась под композицию Secret Garden — Appassionata. Слуцкая также подчеркнула, что Трусова является мировым лидером по владению прыжковыми элементами.

«Именно на прыжки она делает основной упор, из-за чего мы видим значительную разницу между первой и второй оценками. Правда, ошибается она почему-то именно в тех моментах, которые не должны служить для нее камнем преткновения. А вот уровень физической подготовки у Трусовой просто феноменальный», — добавила Слуцкая.

Ранее Илья Авербух оценил выступление Трусовой на этапе КР в Казани.