Авербух оценил выступление Трусовой на этапе КР в Казани

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух поздравил Александру Трусовой с победой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.
Авербух оценил выступление Трусовой на этапе КР в Казани
  • РИА Новости

«Хочу поздравить Сашу Трусову с очень хорошим выступлением, она молодец», — цитирует Авербуха РИА Новости.

На соревнованиях в Казани Трусова заняла первое место в женском одиночном катании, опередив свою партнёршу по команде Алёну Косторную, а также Майю Хромых. Преимущество победительницы над ближайшей преследовательницей составило 22 балла.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко обратила внимание на изменения в катании Александры Трусовой и Алёны Косторной, перешедших под руководство Евгения Плющенко.

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