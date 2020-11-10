Авербух оценил выступление Трусовой на этапе КР в Казани

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух поздравил Александру Трусовой с победой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«Хочу поздравить Сашу Трусову с очень хорошим выступлением, она молодец», — цитирует Авербуха РИА Новости.

На соревнованиях в Казани Трусова заняла первое место в женском одиночном катании, опередив свою партнёршу по команде Алёну Косторную, а также Майю Хромых. Преимущество победительницы над ближайшей преследовательницей составило 22 балла.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко обратила внимание на изменения в катании Александры Трусовой и Алёны Косторной, перешедших под руководство Евгения Плющенко.