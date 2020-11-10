Гончаренко отметила изменения в катании Трусовой и Косторной после начала работы с Плющенко

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко обратила внимание на изменения в катании Александры Трусовой и Алёны Косторной, перешедших под руководство Евгения Плющенко.
Гончаренко отметила изменения в катании Трусовой и Косторной после начала работы с Плющенко
  • РИА Новости

«Есть моменты в технике Трусовой и Косторной, которые уже идут от Жени Плющенко. Более точный вход в лутц, не за счёт силового рывка, а за счёт подкручивания с дуги. С другой стороны, та же Трусова в прошлой группе казалась мне более резкой», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экпресс».

При этом тренер отметила, что в катании девушек есть как положительные, так и отрицательные изменения. Она считает, что это связано с изменением тела ввиду взросления.

«В таких условиях оттачивать технику проблематично, её бы удержать», — добавила Гончаренко.

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Алёны Косторной на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

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