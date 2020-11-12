Поворотный момент: почему победа Мишиной и Галлямова в Казани — тревожный сигнал для Тарасовой и Морозова

Победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревновании спортивных пар на этапе Кубка России в Казани неизбежно приведёт к росту конкуренции на декабрьском чемпионате России. Причём для проигравших им Евгении Тарасовой и Владимира Морозова отчётное выступление может стать по-своему поворотным. Теперь серебряным призёрам Олимпийских игр в Пхёнчхане придётся доказывать судьям и болельщикам, что их время ещё не ушло, а эра вчерашних юниоров Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, ещё не наступила.

Алексей Мишин произнес однажды сакраментальную фразу: «Никогда не нужно стремиться к тому, чтобы искусственно избавляться от ветеранов. Они должны быть заживо съедены теми, кто настигает их сзади».

Такой взгляд на действительность специалист озвучил в тот период, когда основная часть его жизни была отдана работе с олимпийским чемпионом Турина и вице-чемпиона Ванкувера Евгением Плющенко, а со всех сторон всё чаще раздавались фразы о молодых фигуристах, которым надо бы уступить дорогу в сборную.

Быть «заживо съеденным» — страшная штука. Именно этого сильнее всего боятся спортсмены, которые уже добились определённых высот и находятся на распутье, выбирая, остаться в спорте ещё на сезон/олимпийский цикл, или уйти, не рискуя быть публично поверженными. Ровно в таком положении оказались после Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов — пара, которой с 2014 года прочили всё золото мира.

Но фигуристам отчаянно не везло. Всё, что они сумели выиграть за шесть прошедших лет — это финал Гран-при и два золота чемпионатов Европы. На мировых первенствах пара трижды попадала в призёры, а на Играх в Южной Корее заняла самое обидное из возможных мест — четвёртое, и было видно, что они не особо нужны даже собственному тренеру Нине Мозер — та в какой-то момент просто устранилась с арены, передав подопечных своему бывшему ученику Максиму Транькову.

На чемпионате Европы-2020 в австрийском Граце фигуристы снова проиграли — остались вторыми. Тогда я поинтересовалась у их нового наставника Марины Зуевой, не беспокоит ли её, что Евгения и Владимир проигрывают уже четвёртый старт подряд совсем юным (в сравнении с собственным возрастом) Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Специалист призналась, что не видит в этом большой проблемы.

«Знаю точно: если Вова с Женей хорошо прокатаются, их результат способен оказаться очень высоким. Вот и всё. Конечно, ошибки ребят меня расстроили, было бы глупо это отрицать. Но лучше пусть эти неприятности произойдут сейчас, нежели в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Основная-то работа у нас сделана, и вы, надеюсь, это видите. Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я чётко отмечаю улучшения от старта к старту», — ответила Зуева.

В её планах было максимально точно подвести Евгению и Владимира к чемпионату мира (читай — взять реванш за все прежние поражения), но случилась пандемия. И вместо того, чтобы летом отправиться к Зуевой в США и озадачиться постановкой новых программ, Тарасова и Морозов оказались вынуждены осесть в Москве. А ещё через какое-то время стало известно, что партнёр переболел коронавирусом.

Стоит заметить, что эта напасть зацепила не только Владимира — коронавирусом, пусть и бессимптомно, переболели партнёры обеих пар Тамары Москвиной — Дмитрий Козловский и Александр Галлямов. Просто, в отличие от ветеранов, они могли сказать себе в Казани примерно то, что сказал после выступления Дмитрий: «Этот этап был прологом к следующему. Абсолютно рядовой старт, подводящий нас к топовым соревнованиям».

Вдуматься — турнир действительно ни к чему никого не обязывает. Тарасову и Морозова — в том числе. Но на фоне общего прогресса в парном катании, который очевиден уже сейчас, именно они, а не другие, должны уже сейчас предпринимать всё возможное, чтобы не стать чужой добычей. Той самой, о которой говорил Мишин.

Постоянно доказывать, что ты как минимум не хуже соперников — тяжело и порой кажется несправедливым, но так устроен любой не слишком судейски-объективный вид спорта: выставляя вторую оценку, арбитры зачастую оценивают не то, что видят на льду, а своё внутреннее впечатление, которое складывается из мелочей по ходу всех предыдущих выступлений сезона. Второстепенных и ничего не значащих — в том числе.

Восприятие тех или иных программ — это всегда чистой воды вкусовщина, но лично мне катастрофически не хватало рядом с парой Марины Зуевой: её всегда узнаваемой руки и пристального внимания к нюансам. Год с лишним назад Марина рассказывала о замысле новой короткой программы «Болеро» и чисто визуальном эффекте, который должен возникать у зрителей при виде огненной шевелюры Морозова.

Вряд ли она тогда имела в виду образ заросшего бородатого отшельника «а-ля Фёдор Конюхов», в котором Морозов предстал перед публикой в Казани. Скажете ерунда? Возможно. Но как раз такие пустяки намертво укореняются в головах, а неряшливость облика нередко тянет за собой неряшливость в элементах.

Победа в Казани Мишиной и Галлямова — спортсменов, перешедших в группу Москвиной в середине марта — оказалась достаточно показательной в том плане, что результат зависит не от тренера, и не от конкуренции. А, прежде всего, от самих спортсменов и от их способности взять и усвоить максимум того, что предлагается в работе. Если оценивать пары с позиции прогресса, случившегося в межсезонье, Настя и Александр уверенно становятся во главу пелотона, а не сидят на пятках у главных звёзд школы Тамары Москвиной, чемпионов Европы Бойковой и Козловского, как вроде бы предполагалось в воображаемом сценарии.

Не боялась ли тренер, давая согласие на переход под своё крыло равносильных лидерам соперников? Наверняка, нет. На очень жёстком спарринге всегда строился основной принцип с тех самых времен, когда у Москвиной катались Елена Валова и Олег Васильев — её первые олимпийские чемпионы. Паре Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев составляли сумасшедшую конкуренцию Елена Бечке и Денис Петров, а когда Артур встал в пару с Оксаной Казаковой, им в спину задышали Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. То есть, Москвина никогда не была наставником, которого всерьёз волнует тонкая душевная организация тренирующихся у неё пар.

Безусловно, Мишина и Галлямов находятся в наиболее комфортном положении: помимо победы на юниорском мировом первенстве и в юниорском же финале Гран-при, они ещё не успели выиграть никаких значимых титулов. В прошлом сезоне пара не сумела отобраться в сборную — заняла на чемпионате России четвёртое место, проиграв чемпионам (Бойковой и Козловскому) порядка 20 баллов. То есть, жесточайшая конкуренция с сильнейшей парой континента для них благо, а не испытание.

К слову, уже сейчас можно говорить о том, что разница в классе между двумя парами полностью нивелирована. Иначе говоря, на чемпионате страны в декабре нас ждёт жесточайшая борьба за призовую тройку четырёх дуэтов — к тем, кто выступал в Казани добавятся призёры последнего чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые выиграли этапы Кубка России в Москве и Сочи.

Устоят ли Тарасова и Морозов под таким натиском? Хотелось бы, чтобы устояли. Ведь им, как ни крути, сейчас тяжелее всех. Как канатоходцам, которых может выбить из обоймы любой неверный шаг. Хорошо бы понимать это уже сейчас.