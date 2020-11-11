Фигуристы Тарасова и Морозов начали сотрудничество с тренером Вороновым

Выступающие в дуэте россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов сообщили, что бывший фигурист Сергей Воронов работает с ними в качестве одного из тренеров.

«С нами работает Сергей Воронов. Мы не так давно стали с ним сотрудничать. Это только начало — работаем всего две-три недели, сразу после выхода с карантина», — сказал ТАСС Морозов.

Тарасова рассказала, как походит сотрудничество с тренером Мариной Зуевой.

«С Зуевой мы сейчас работаем онлайн. Марина полностью курирует весь процесс, у неё есть информация о каждой нашей тренировке. Пока мы здесь до чемпионата России, а потом планируем вернуться во Флориду», — добавила она.

Тарасова и Морозов занимают третье место после короткой программы на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми идут чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, что фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе КР в Казани.