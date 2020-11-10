Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе КР в Казани
- РИА Новости
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Мишина и Галлямов набрали 79,66 балла по итогам проката.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,61). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали третий результат (78,72).
Произвольную программу спортсмены представят 11 ноября.
Ранее сообщалось, что Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Казани.