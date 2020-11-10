Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе КР в Казани

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в рамках четвёртого этапа Кубка России в Казани.
Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе КР в Казани
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Мишина и Галлямов набрали 79,66 балла по итогам проката.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,61). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали третий результат (78,72).

Произвольную программу спортсмены представят 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Казани.

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