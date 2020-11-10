Траньков считает, что низкими оценками Туктамышевой намекают на необходимость завершения карьеры

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что Елизавета Туктамышева заслуживает шанса на участие в Олимпиаде.

Он признался, что будет счастлив вдвойне, если именно эта спортсменка победит на зимних Играх.

«Лиза — это эталон человека, который не сдаётся и продолжает бороться, хотя ей очень многие намекают, в том числе и оценками на соревнованиях, что ей пора на покой. Но она не сдаётся, продолжает гнуть свою линию. Для меня это высшее качество спортсмена», — заявил Траньков журналисту Василию Конову в YouTube.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о влиянии груди на катание.