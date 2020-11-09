Хромых назвала глупыми свои ошибки в произвольной программе в Казани

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Фигуристка Майя Хромых прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Хромых назвала глупыми свои ошибки в произвольной программе в Казани
  • РИА Новости

«Достаточно тяжёлый старт. Я довольна короткой, что собралась и показала свой максимум. Над произвольной ещё очень много надо работать, отрабатывать сальхов, который опять не получился. И глупые ошибки вышли, как на хореографической дорожке, и на флипе ошиблась», — цитирует Хромых РИА Новости.

По её словам, ей обидно из-за своих ошибок, но зато она понимает, над чем ей необходимо работать.

Хромых набрала 212,72 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда.

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