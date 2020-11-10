Плющенко заявил, что снял для Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который является тренером Александры Трусовой, заявил, что снял для спортсменки президентский номер, так как они опоздали на поезд после её победы на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Плющенко заявил, что снял для Трусовой президентский номер после опоздания на поезд
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и её мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она королева четверных, королева фигурного катания!» — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он считает, что это будет приятным бонусом для Трусовой за её отличное катание.

«Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — добавил Плющенко.

В произвольной программе Трусова дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе Кубка России в Казани. 

Ранее Елена Радионова отметила, что при выступлении Трусовой видна работа Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить