Плющенко заявил, что снял для Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который является тренером Александры Трусовой, заявил, что снял для спортсменки президентский номер, так как они опоздали на поезд после её победы на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и её мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она королева четверных, королева фигурного катания!» — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он считает, что это будет приятным бонусом для Трусовой за её отличное катание.

«Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — добавил Плющенко.

В произвольной программе Трусова дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе Кубка России в Казани.

Ранее Елена Радионова отметила, что при выступлении Трусовой видна работа Плющенко.