Плющенко заявил, что снял для Трусовой президентский номер после опоздания на поезд
- РИА Новости
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«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и её мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она королева четверных, королева фигурного катания!» — цитирует Плющенко РИА Новости.
Он считает, что это будет приятным бонусом для Трусовой за её отличное катание.
«Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — добавил Плющенко.
В произвольной программе Трусова дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе Кубка России в Казани.
Ранее Елена Радионова отметила, что при выступлении Трусовой видна работа Плющенко.