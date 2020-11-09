Радионова — о выступлении Трусовой: видна работа Плющенко

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Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Александры Трусовой на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Радионова — о выступлении Трусовой: видна работа Плющенко
  • Reuters

«Саша Трусова, безусловно, продолжает творить фантастику, она прибавляет от старта к старту, причём это видно, и это очень круто. У неё с Евгением такой контакт, такая связь, что уже видна их работа, хотя они сотрудничают не так долго. Саша прибавила и в хореографии, это очень круто, к ней приходит уверенность», — цитирует Радионову ТАСС.

По её словам, ей также понравилась программа Алёны Косторной. При этом она выразила уверенность, что Косторная будет гармонично смотреться под любую музыку и в любом образе.

«Но видно, что программа ещё сырая, они поставили её не так давно и работали дистанционно, это очень непросто. Думаю, её этот процесс захватил, ей понравилось, но в будущем они всё-таки поработают в обычном режиме, когда откроют границы», — добавила Радионова.

В произвольной программе Трусова дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе Кубка России в Казани. Алёна Косторная, в свою очередь, стала второй.

Ранее Алёна Леонова заявила, что не сомневалась в победе Трусовой на этапе Кубка России в Казани.

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