Косторная заявила, что пока не будет использовать тройной аксель в своих программах
- РИА Новости
«Готова я чуть лучше, чем в Казани. Самим выступлением не сказать, что довольна. Оценки хорошие, но есть над чем работать. Дело не только в акселе»,— приводит слова Косторной ТАСС.
Она отметила, что пока не планирует использовать тройной аксель в своих выступлениях.
«Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», — добавила фигуристка.
Косторная с результатом 78,84 балла лидирует по итогам короткой программы.
Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Косторная пока не может себе позволить вместе и программу, и сложные элементы.