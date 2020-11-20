Косторная заявила, что пока не будет использовать тройной аксель в своих программах

Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Готова я чуть лучше, чем в Казани. Самим выступлением не сказать, что довольна. Оценки хорошие, но есть над чем работать. Дело не только в акселе»,— приводит слова Косторной ТАСС.

Она отметила, что пока не планирует использовать тройной аксель в своих выступлениях.

«Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», — добавила фигуристка.

Косторная с результатом 78,84 балла лидирует по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Косторная пока не может себе позволить вместе и программу, и сложные элементы.