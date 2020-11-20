Тарасова: Косторная пока не может себе позволить вместе и программу, и сложные элементы
- РИА Новости
«Ей программы достались позже всех, сейчас она их вкатывает. И пока не может себе позволить вместе и программу, и эти сложные элементы. Мы можем думать о том, где же этот аксель, который был «влёгкую». Но они знают, как и когда надавить. Но прыжки по сравнению с первым стартом у неё поднялись», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Косторная с результатом 78,84 балла лидирует по итогам короткой программы.
Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.
Ранее Александра Трусова заявила, что не знает, почему ошиблась при исполнении тройного акселя.