Тарасова: Косторная пока не может себе позволить вместе и программу, и сложные элементы

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Ей программы достались позже всех, сейчас она их вкатывает. И пока не может себе позволить вместе и программу, и эти сложные элементы. Мы можем думать о том, где же этот аксель, который был «влёгкую». Но они знают, как и когда надавить. Но прыжки по сравнению с первым стартом у неё поднялись», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Косторная с результатом 78,84 балла лидирует по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Александра Трусова заявила, что не знает, почему ошиблась при исполнении тройного акселя.