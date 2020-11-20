Трусова заявила, что не знает, почему ошиблась при исполнении тройного акселя

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Не знаю, почему тройной аксель не получился. На тренировках и на разминке всё получалось. Буду больше работать, как и всегда. Всё, кроме акселя, у меня вроде получилось нормально. Будем работать больше, как и всегда. Флип? Я работаю над всем, стараюсь держать себя в форме», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

Трусова с результатом 70,81 балла заняла третье место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе.