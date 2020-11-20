Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе

Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«На разминке сделала ошибку на тройном флипе, и она засела у меня в голове, появились небольшие сомнения, и не удалось хорошо исполнить каскад», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Она также рассказала о некоторых элементах из своей произвольной программы.

«Не хочется сглазить, но с тройным акселем должно быть всё в порядке. Четверной тулуп надо ещё потренировать, чтобы вставить в программу. Завтра его не будет», — добавила фигуристка.

Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная лидирует по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве.