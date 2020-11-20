Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе

Короткая ссылка
Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.
Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе
  • РИА Новости

«На разминке сделала ошибку на тройном флипе, и она засела у меня в голове, появились небольшие сомнения, и не удалось хорошо исполнить каскад», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Она также рассказала о некоторых элементах из своей произвольной программы.

«Не хочется сглазить, но с тройным акселем должно быть всё в порядке. Четверной тулуп надо ещё потренировать, чтобы вставить в программу. Завтра его не будет», — добавила фигуристка.

Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная лидирует по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить