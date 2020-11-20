Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе
- РИА Новости
«На разминке сделала ошибку на тройном флипе, и она засела у меня в голове, появились небольшие сомнения, и не удалось хорошо исполнить каскад», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Она также рассказала о некоторых элементах из своей произвольной программы.
«Не хочется сглазить, но с тройным акселем должно быть всё в порядке. Четверной тулуп надо ещё потренировать, чтобы вставить в программу. Завтра его не будет», — добавила фигуристка.
Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.
Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.
Ранее сообщалось, что Алёна Косторная лидирует по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве.