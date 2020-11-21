Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду.

На Гран-при России завершились соревнования в танцах на льду. Победу по итогам короткой и произвольной программ одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,51 балла).

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (206,91 балла), на третьей строчке расположились Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (199,25 балла).

Ранее в сети было опубликовано видео произвольной программы российского фигуриста Михаила Коляды, которая позволила ему победить на этапе Гран-при в Москве.