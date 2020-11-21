Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России в танцах на льду

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду.
Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России в танцах на льду
  • РИА Новости

На Гран-при России завершились соревнования в танцах на льду. Победу по итогам короткой и произвольной программ одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,51 балла). 

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (206,91 балла), на третьей строчке расположились Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (199,25 балла).

Ранее в сети было опубликовано видео произвольной программы российского фигуриста Михаила Коляды, которая позволила ему победить на этапе Гран-при в Москве.  

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