Синицина и Кацалапов надеются улучшать свои прокаты от старта к старту

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали своё выступление в произвольном танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Синицина и Кацалапов надеются улучшать свои прокаты от старта к старту
  • РИА Новости

«На разминке зрители очень круто восприняли поддержку. В прокате пришлось с ней бороться», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

Синицина отметила, что они с Кацалаповым довольны своим произвольным прокатом при болельщиках.

«Старались под контролем держать все элементы. К сожалению, была ошибка на этой поддержке, но мы боролись до конца, чтобы держать эту планку. Надеемся, будем прибавлять от старта к старту», — добавила фигуристка.

Синицина и Кацалапов стали победителями московского этапа Гран-при, набрав по итогам двух прокатов 217,51 балла — 91,13 за ритмический и 126,38 за произвольный танцы.

Ранее Александр Жулин заявил, что Синициной и Кацалапову не хватило сил на концовку произвольного танца.

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