Жулин заявил, что Синициной и Кацалапову не хватило сил на концовку произвольного танца

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в произвольном танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Я доволен первой частью произвольного танца и началом второй, а потом банально кончились силы, потому что подготовка была очень скомкана — то колено, то у Никиты спина болела. Подготовку мы форсировали, и я ребятам очень благодарен, что они, так скажем, «дожили», не стушевались. А почему не получилась поддержка, мы прекрасно знаем, и будем над этим работать», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он отметил, что у дуэта сейчас нет проблем со здоровьем, но из-за пропуска большого количества соревнований физическая форма далека от оптимальной.

«С технической стороны никаких претензий к ним нет, а «физику» надо доработать. Я очень надеюсь, что травм больше не будет и мы продолжим полноценные тренировки. Мы отдохнём денёчек в понедельник и начнём готовиться к чемпионату России», — добавил Жулин.

Синицина и Кацалапов стали победителями московского этапа Гран-при, набрав по итогам двух прокатов 217,51 балла — 91,13 за ритмический и 126,38 за произвольный танцы.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Москве среди спортивных пар.