Гулякова заявила, что не ожидала попадания в тройку призёров этапа Гран-при в Москве

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Анастасия Гулякова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Гулякова заявила, что не ожидала попадания в тройку призёров этапа Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Я не сильно ожидала, что так получится, но боролась до конца и рада, что попала в тройку. За Лизу очень переживала, она борец и большая молодец, что сделала аксели и всю программу. Это шаг вперёд, но есть недочёты, есть что исправлять. Будем стараться достичь большего», — приводит слова Гуляковой Sport24.

По итогам двух прокатов 18-летняя Гулякова, занявшая итоговое третье место, набрала 199,03 балла — 70,07 за короткую программу и 128,96 за произвольную.

Ранее Алёна Косторная заявила, что немного расстроена тем, что не победила, но очень рада за Елизавету Туктамышеву.

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