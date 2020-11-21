Фигуристка Косторная рассказала, над чем ей ещё необходимо поработать

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Алёна Косторная после своего выступления в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве рассказала, над чем ей ещё необходимо поработать.
Фигуристка Косторная рассказала, над чем ей ещё необходимо поработать
  • РИА Новости

«Было видно, что первый лутц был совсем не очень. Сам элемент я умею прыгать, видимо, не хватает уверенности. Надо работать над дорожками, на финальную меня не хватает, все силы уходят на техническую составляющую», — приводит слова Косторной Sport24.

Она отметила, что дело не в физической форме, а в том, что нужно больше отдаваться во время прокатов.

«А я больше экономила сегодня, чтобы это было более-менее красиво, более в музыку, чтобы непрофессионалам не было заметно, что что-то там не так», — добавила фигуристка.

По итогам двух прокатов Косторная, занявшая итоговое второе место, набрала 220,78 балла: 78,84 — за короткую программу и 141,94 — за произвольную.

Ранее она заявила, что  немного расстроена тем, что не победила на этапе в Москве.

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