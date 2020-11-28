12-летняя ученица Тутберидзе сделала четверной тулуп на тренировке

12-летняя фигуристка Алиса Двоеглазова чисто исполнила четверной тулуп на тренировочном занятии.

Видео технического элемента выложено на официальной странице команды тренера Этери Тутберидзе в Instagram.

«Двигаемся вперёд!» — уточняется в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова выступила на открытии катка на Красной площади.