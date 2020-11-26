Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, данное предложение было внесено ещё в прошлом году и успело попасть в повестку перенесённого на 2021 года конгресса ISU и норвежская сторона не намерена его отзывать, а в случае если данное предложение не будет одобрено, то планируется вновь инициировать рассмотрение данного вопроса.
В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.
Ранее сообщалось, что в ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию.