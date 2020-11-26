Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании

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Норвежская ассоциация фигурного катания внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о поднятии до 17 лет минимального возраста для выступлений во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании.
Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, данное предложение было внесено ещё в прошлом году и успело попасть в повестку перенесённого на 2021 года конгресса ISU и норвежская сторона не намерена его отзывать, а в случае если данное предложение не будет одобрено, то планируется вновь инициировать рассмотрение данного вопроса.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

Ранее сообщалось, что в ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию.

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