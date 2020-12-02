Туктамышева рассказала, когда будет готова прыгнуть четверной тулуп на соревнованиях

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, когда на соревнованиях можно будет увидеть четверной тулуп в её исполнении.

«Прыгаю не так много. Пока около 30% попыток получаются успешными, потому что я только две недели назад начала исполнять четверной тулуп на тренировках. Для включения его в программу должна присутствовать уверенность в элементе. Для этого нужно, чтобы хотя бы процентов 70 тренировочных попыток были удачными. Именно над этой стабильностью мы сейчас и будем трудиться. Мы потихоньку над ним работаем, но не думаю, что успеем подготовить к московскому этапу Кубка России. Скорее впервые в этом сезоне буду пробовать четверной тулуп на чемпионате страны в Челябинске», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

23-летняя фигуристка стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

Ранее Туктамышева заявила, что нацелена выступить на Олимпийских играх — 2022.