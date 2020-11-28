Туктамышева заявила, что нацелена выступить на Олимпийских играх — 2022

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Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что нацелена выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Туктамышева заявила, что нацелена выступить на Олимпийских играх — 2022
  • РИА Новости

«Про свои шансы я не люблю думать, потому что если ты размышляешь о них, то, значит, заглядываешь в будущее, на что-то надеешься, а я люблю жить настоящим и оценивать ситуацию прямо здесь и сейчас. Так что теперь просто стараюсь поймать эту волну и как-то продолжить её», — приводит слова Туктамышевой «Газета.Ru».

Она также объяснила, что означает её публикация в Instagram со словами «Работа ещё не закончена» после победы на московском этапе серии Гран-при.

«Да. Моя работа — это Пекин-2022», — рассказала фигуристка.

Олимпийские игры запланированы на 4—20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева назвала свои любимые прыжки.

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