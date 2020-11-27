Туктамышева назвала свои любимые прыжки

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какие из прыжковых элементов ей нравятся больше всего.

РИА Новости

«Любимый элемент? Из прыжков — двойной или тройной аксель, а также лутц. Ещё люблю кантилевер», — приводит слова Туктамышевой Vogue. Ранее Туктамышева заявила, что планирует сосредоточиться на четверном тулупе, чтобы исполнить его на чемпионате России.