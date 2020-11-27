Туктамышева назвала свои любимые прыжки

Короткая ссылка
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какие из прыжковых элементов ей нравятся больше всего.
Туктамышева назвала свои любимые прыжки
  • РИА Новости

«Любимый элемент? Из прыжков — двойной или тройной аксель, а также лутц. Ещё люблю кантилевер», — приводит слова Туктамышевой Vogue.

Ранее Туктамышева заявила, что планирует сосредоточиться на четверном тулупе, чтобы исполнить его на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить