Туктамышева назвала свои любимые прыжки
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какие из прыжковых элементов ей нравятся больше всего.
- РИА Новости
«Любимый элемент? Из прыжков — двойной или тройной аксель, а также лутц. Ещё люблю кантилевер», — приводит слова Туктамышевой Vogue.
Ранее Туктамышева заявила, что планирует сосредоточиться на четверном тулупе, чтобы исполнить его на чемпионате России.
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