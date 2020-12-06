Валиева превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов

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Российская фигуристка Камила Валиева превзошла ещё два мировых рекорда в женском одиночном катании на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Валиева превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе, набрав 168,66 балла, и по общей оценке за два проката — 254,86 балла.

Днём ранее 14-летняя фигуристка также превзошла рекорд в короткой программе.

Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит россиянке Александрой Трусовой и составляет 166,62 балла. Рекорды в короткой программе и по суммарной оценке принадлежат россиянке Алёне Косторной — 85,45 и 247,59 соответственно.

Рекордные результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев, поскольку Кубок России проходит не под эгидой ISU.

Ранее сообщалось, что Валиева победила на этапе КР по фигурному катанию в Москве.

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