Радионова похвалила Валиеву за исполнение тройного акселя

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Завершившая карьеру спортсменка также пожелала Валиевой удачи в произвольной программе.

«Пускай и с маленькой ошибочкой, но она сделала этот тройной аксель, да ещё с руками наверх. По-моему, она первая среди одиночниц, кто исполнил этот элемент именно в такой вариации. Мы знаем, что девушки не очень любят этот прыжок. Это очень круто», — цитирует Радионову «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству.