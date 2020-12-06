Радионова похвалила Валиеву за исполнение тройного акселя

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Радионова похвалила Валиеву за исполнение тройного акселя
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Завершившая карьеру спортсменка также пожелала Валиевой удачи в произвольной программе.

«Пускай и с маленькой ошибочкой, но она сделала этот тройной аксель, да ещё с руками наверх. По-моему, она первая среди одиночниц, кто исполнил этот элемент именно в такой вариации. Мы знаем, что девушки не очень любят этот прыжок. Это очень круто», — цитирует Радионову «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству.

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