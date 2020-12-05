Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству
  • РИА Новости

«Для неё и для её тренеров сегодня очень приятный день, это начало совершенно нового периода. Она сделала почти максимально сложную программу, с чем я её поздравляю. Мы наслаждались её короткой программой, которая близка к совершенству», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также высказала мнение о том факте, что 14-летняя Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель.

«Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причём сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала», — отметила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

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