Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству
- РИА Новости
«Для неё и для её тренеров сегодня очень приятный день, это начало совершенно нового периода. Она сделала почти максимально сложную программу, с чем я её поздравляю. Мы наслаждались её короткой программой, которая близка к совершенству», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Она также высказала мнение о том факте, что 14-летняя Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель.
«Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причём сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала», — отметила Тарасова.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.