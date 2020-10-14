Фигуристка Синицина не смогла возобновить тренировки из-за травмы
- Reuters
По словам тренера пары Александра Жулина, которые передаёт ТАСС, спортсменка вышла на лёд, но не смогла кататься.
«Сейчас отправляем данные врачу в Германию, к которому всех русских отправляют, также получаем второе-третье мнение от российских врачей. Будем смотреть, что делать дальше. Когда идёт нагрузка на колено, оно ослабевает и «проваливается», то есть она не может стоять на ноге», — пояснил тренер.
Он отметил, что пока не известно, потребуется ли спортсменке хирургическое вмешательство, а также сможет ли дуэт выступить на этапе Кубка России в Сочи.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не докатали произвольный танец на Кубке России.