Фигуристка Синицина не смогла возобновить тренировки из-за травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, не смогла возобновить тренировки из-за травмы.

По словам тренера пары Александра Жулина, которые передаёт ТАСС, спортсменка вышла на лёд, но не смогла кататься.

«Сейчас отправляем данные врачу в Германию, к которому всех русских отправляют, также получаем второе-третье мнение от российских врачей. Будем смотреть, что делать дальше. Когда идёт нагрузка на колено, оно ослабевает и «проваливается», то есть она не может стоять на ноге», — пояснил тренер.

Он отметил, что пока не известно, потребуется ли спортсменке хирургическое вмешательство, а также сможет ли дуэт выступить на этапе Кубка России в Сочи.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не докатали произвольный танец на Кубке России.