Жулин считает, что прокат Валиевой был потрясающим

Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировалапобеду Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Несмотря на падение, прокат был потрясающим. Программа засверкала. Этери — умная женщина, она прислушивается, я так думаю, к каким-то замечаниям. Ранее программа была тяжеловатой для нее, сегодня она уже выглядит совершенно нормально в этом плане. В этой группе все прекрасно понимают, умеют работать, и на тех соревнованиях, куда Камилу допустят, там она будет хороша», — цитирует Жулина РИА Новости.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее Елена Радионова отметила, что Валиева продемонстрировала высокий уровень в этапе КР в Москве.