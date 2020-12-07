Радионова о выступлении Валиевой: это какой-то другой уровень

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«С каждым годом любой спортсмен становится только лучше — приобретается стать, скольжение. И, конечно, «Болеро» Валиевой становится более взрослым, осмысленным, Камила прогрессирует, и это видно. Круто, что она показывает в таком возрасте такие прыжки, это ещё одна девочка, которая преодолела барьер четверных. И первая, кто показал тройной аксель с руками наверх — это какой-то другой уровень, поэтому это очень круто», — цитирует Радионову ТАСС.

Она считает, что ошибка юной фигуристки на тройном лутце связана с чрезмерной концентрацией, из-за чего Камила была очень зажата во время исполнения элемента. При этом эксперт выразила уверенность, что Валиева будет добавлять новые прыжки в программу и не станет останавливаться на достигнутом.

«Возраст Камилы позволяет учить новые элементы, поэтому тройной аксель — не последний новый элемент от Валиевой, которые мы еще увидим. Думаю, Камиле по силам и попасть в тройку, и выиграть чемпионат России, но вид спорта у нас непредсказуемый, поэтому ничего нельзя предсказывать», — добавила Радионова.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее Валиева отреагировала на слова своего тренера Этери Тутберидзе после проката на пятом этапе Кубка России.