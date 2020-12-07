Валиева отреагировала на слова Тутберидзе после проката на пятом этапе Кубка России
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После проката Тутберидзе отчитала свою ученицу за ошибку на тройном лутце, подчеркнув, что Валиева не даёт возможности похвалить её.
«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева в своём Instagram.
Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.
Ранее Инна Гончаренко отметила, что Валиева шикарно выполнила четверные тулупы.