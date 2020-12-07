Валиева отреагировала на слова Тутберидзе после проката на пятом этапе Кубка России

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала критику своего тренера Этери Тутберидзе после произвольной программы на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

После проката Тутберидзе отчитала свою ученицу за ошибку на тройном лутце, подчеркнув, что Валиева не даёт возможности похвалить её.

«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева в своём Instagram.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее Инна Гончаренко отметила, что Валиева шикарно выполнила четверные тулупы.