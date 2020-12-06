Гончаренко отметила, что Валиева шикарно выполнила четверные тулупы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

«Сегодня мне очень понравилась произвольная программа Камилы, она уже гораздо лучше выглядела в этом прокате, чем в прошлом: более осмысленно, вкатанно, точнее музыкально. Мне было интереснее на это смотреть. Мне понравился и её новый костюм — он, безусловно, лучше предыдущего. Могу поздравить нас всех с прокатом столь высокого уровня. Её четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде. По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть», — цитирует Гончаренко ТАСС.

По её словам, она относится к ошибке фигуристки на тройном лутце как к случайности, и это просто хочется забыть. Она также отметила, что у Валиевой феноменальные вращения и ей очень понравилось исполнение дорожки.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее сообщалось, что Этери Тутберидзе отчитала Валиеву после падения с тройного лутца в произвольной программе.