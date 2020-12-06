Тутберидзе — Валиевой после проката: не даёшь возможности тебя похвалить

Тренер Этери Тутберидзе отчитала свою ученицу Камилу Валиеву после падения с тройного лутца в произвольной программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» — сказала Тутберидзе фигуристке, разговор с которой попал в эфир Первого канала.

Валиева ответила, что слишком задумалась о том, как правильно выполнить прыжок, и в итоге не смога сделать. После этого ученица Тутберидзе засмеялась.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла — по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее в сети опубликовали видео победного проката Валиевой на этапе КР в Москве.