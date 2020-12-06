Тутберидзе — Валиевой после проката: не даёшь возможности тебя похвалить
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«Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» — сказала Тутберидзе фигуристке, разговор с которой попал в эфир Первого канала.
Валиева ответила, что слишком задумалась о том, как правильно выполнить прыжок, и в итоге не смога сделать. После этого ученица Тутберидзе засмеялась.
Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла — по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.
Ранее в сети опубликовали видео победного проката Валиевой на этапе КР в Москве.