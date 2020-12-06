Без звёзд, но с сенсациями: Валиева исполнила тройной аксель на пятом этапе КР по фигурному катанию

В Москве стартовал заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию. У женщин лидерство после короткой программы захватила Камила Валиева. Чемпионка мира среди юниорок впервые исполнила тройной аксель. Спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов набрали больше 80 баллов за своё выступление. Среди танцоров лучшими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. У мужчин лучшим в первый день соревнований стал Алексей Ерохов.

Танцы на льду

Состав участников пятого этапа Кубка России оказался самым бедным по сравнению с предыдущими стартами. Множество звёзд были вынуждены сняться из-за коронавируса и прочих заболеваний. Особенно сильно пострадали танцы на льду. Победители российского этапа Гран-при Виктория Синицина и Никита Кацалапов отказались от выступления из-за пневмонии у партнёра, а Александра Степанова и Иван Букин всё ещё не могут восстановиться после перенесённой болезни.

В итоге на лёд «Мегаспорта», куда вход для зрителей был закрыт, вышли всего пять танцевальных пар — столько обычно хватает для одной разминки в этой дисциплине. В этом квинтете особенно выделялись Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. С момента своей победы на юниорском чемпионате мира в 2018 году они стараются закрепиться в тройке лучших пар страны и пока не сворачивают с пути к этой цели.

В Москве дуэт показал свой хорошо знакомый ритм-танец под музыку «Бонни и Клайда». Несмотря на отсутствие зрителей, пара выступила очень задорно, а технических огрехов с их стороны почти не было. Скопцова и Алёшин набрали 81,81 балла — за ритм-танец в Кубке России больше набирали только Синицина и Кацалапов. Конкуренцию паре могли составить только Софья Ерёменко и Игорь Шевченко, но разъединение на дорожке шагов лишило их нескольких очков и отправило на второе место с оценкой 76,39 балла.

Спортивные пары

Ещё одна значимая потеря для соревнований произошла в спортивных парах. Победители московского этапа Гран-при Александра Бойкова и Дмитрий Козловский до последнего значились в списках участников, но буквально за несколько часов до короткой программы они снялись из-за простуды партнёрши.

Это открыло дорогу на первое место другим ученикам Тамары Москвиной — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. C номером под музыку из балета «Эсмеральда» они ещё не знали поражений в этом сезоне, но при этом ни разу не получили от судей гроссмейстерскую оценку в 80 баллов, на которую ориентируются все лучшие пары мира.

В этот раз Мишина и Галлямов добились своего. Они безошибочно исполнили тройную подкрутку, выброс тройной лутц и параллельный тройной сальхов. Было заметно, как пара отточила дорожку шагов, выполняя синхронно каждое движение даже вдалеке друг от друга. Прибавив в технике больше балла с последнего старта, Мишина и Галлямов получили в итоге 80,13 балла — для текущего сезона это лучший показатель в мире и в России.

Женщины

У девушек интрига пропала после того, как из-за болезней снялись все призёрки этапа Гран-при в Москве. Без Алёны Косторной, Елизаветы Туктамышевой и Анастасии Гуляковой никто даже теоретически не мог навязать конкуренцию Камиле Валиевой. Но чемпионка мира среди юниорок постаралась оживить соревнования и стала главной героиней дня благодаря тройному акселю.

Для победы в короткой программе ей можно было совсем не прикладывать усилий — никто из других участниц Кубка России не приблизился даже к отметке в 70 баллов. Поначалу казалось, что ученица Этери Тутберидзе действительно будет экономить силы, когда она начала выступление с тройного флипа. Если бы Валиева хотела показать тройной аксель, то сделала бы его первым — так поступают все девушки, начиная прокат с самого сложного элемента.

Однако фигуристка нарушила все неписаные правила и исполнила прыжок под вторым номером, да ещё и подняв руки вверх, чего до неё тоже никто не делал. Отлично исполненному и докрученному тройному акселю не хватило только качественного приземления. Валиева немного оступилась и потеряла чуть больше балла, но всё равно вошла в историю. Остальная программа тоже у неё получилась. Нареканий к каскаду лутц — тулуп у судей не было, а за вращения спортсменка получила бонусы. Её итоговый результат составил 86,20 балла — эти цифры превысили официальный мировой рекорд Косторной.

Кроме Валиевой, внимание зрителей привлекали фигуристки-близнецы Дарья и Ксения Окладниковы. Спортсменки из Красноярска впервые оказались вместе на столь важном для них турнире и даже расположились в протоколе рядом, на пятом и шестом местах.

Мужчины

Мужские соревнования остались без таких фаворитов, как Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, и это даже сделало их более интересными. Из оставшихся пяти участников занять первое место мог любой, кто бы чисто исполнил свою короткую программу.

Удача улыбнулась Алексею Ерохову. Чемпион мира среди юниоров, ушедший этим летом от Тутберидзе к Виктории Буцаевой, чисто исполнил четверной сальхов и уверенно приземлился на тройном акселе. Правда, он не получил бонус за исполнение каскада риттбергер — тулуп во второй половине и недобрал уровни на дорожке шагов и вращении, но это не сыграло принципиальной роли в распределении мест. Ерохов набрал те же 86,20 балла, что и Валиева.

Обойти его могли два более молодых фигуриста. Бывший одногруппник Егор Рухин начал короткий прокат с неплохого четверного тулупа, но на тройном акселе произошёл недокрут, и в итоге 16-летний фигурист проиграл почти четыре балла. Пётр Гуменник совсем недавно был бронзовым призёром российского этапа Гран-при, но в этот раз он дважды упал и недокрутил четверной лутц, оставшись без надбавок за все прыжковые элементы. Он стал третьим с результатом 76,08 балла.