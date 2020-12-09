Медведева объяснила, почему не выступит на чемпионате России

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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей придётся пропустить чемпионат России из-за проблем со здоровьем.
Медведева объяснила, почему не выступит на чемпионате России
  • РИА Новости

«К сожалению, я вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России. Это наше решение. Нынешний сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной. Сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. А после того, как спина почувствовала себя лучше, и я только начала входить в тренировочный режим, я сильно заболела», — цитирует фигуристку ТАСС.

Также Медведева добавила, что вышла на лёд только 8 декабря, и врачи рекомендовали ей тренировки в щадящем режиме. Она отметила, что подготовиться за две недели к первенству России в таких условиях невозможно. 

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию.

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