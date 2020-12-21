СМИ: Руководство «Арсенала» не планирует увольнять Артету

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Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» не планирует досрочно расторгать соглашении с главным тренером команды Микелем Артетой.

Как сообщает Daily Mail, руководство поддерживает 38-летнего испанца несмотря на неудовлетворительные результаты команды, и планирует выделить зимой средства на усиления состава.

Отмечается, что в самой команде большинство игроков также на стороне тренера, но есть футболисты, недовольные его работой.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. По итогам 14 туров нынешнего сезона АПЛ канониры набрав 14 очков занимают 15-е место в турнирной таблице, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» показал худший результат за 46 лет по набранным очкам.

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