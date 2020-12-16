Арест Промеса, футбольная обложка «Сплина» и трогательная акция «Фенербахче»: околоспортивные события недели

Мария Шарапова вошла в топ-10 наиболее упоминаемых спортсменок в Twitter, бывшая жена Александра Кержакова раскрыла имя новой возлюбленной Андрея Аршавина, а турецкий «Фенербахче» трогательно почтил память ушедшей из жизни несколько лет назад семейной пары своих болельщиков. Музыкант Александр Васильев нарисовал футбольного вратаря для обложки нового альбома «Сплина», а бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Шарапова уступила Уильямс в рейтинге упоминаемости в Twitter

Мария Шарапова вошла в десятку самых упоминаемых спортсменок в Twitter по итогам 2020 года. Прославленная теннисистка, завершившая профессиональную карьеру в феврале, заняла в рейтинге седьмое место. Это не лучший показатель среди представительниц её вида спорта. Так, на первой и второй строчках расположились победительница и полуфиналистка US Open-2020 японка Наоми Осака и американка Серена Уильямс соответственно.

Spent summer at home doing Bala workouts and eating candy so this campaign felt very natural, obviously. 🤷🏼‍♀️ The hair, the looks. The LOOKS!! 👀🤩 https://t.co/yBZiz5tq12pic.twitter.com/hkuc7set6K — Maria Sharapova (@MariaSharapova) December 7, 2020

Третье место застолбила за собой футболистка из США Меган Рапино. В Европе она не слишком известна, но по итогам 2019 года именно ей присудили звание лучшего спортсмена по версии журнала Sports Illustrated. Помимо Шараповой, есть в списке и другие уже закончившие карьеру спортсмены. Например, на пятую позицию попала корейская фигуристка Юна Ким.

После ухода из тенниса россиянка продолжает активно вести свою страницу в Twitter. К середине декабря она опубликовала уже четыре поста с фотографиями. На аккаунт Шараповой подписаны 8,5 млн человек.

Бывшая жена Кержакова рассекретила новую девушку Аршавина

Милана Тюльпанова, бывшая супруга Александра Кержакова, случайно рассекретила новую возлюбленную Андрея Аршавина. Женщина выложила в сервисе Stories в Instagram видео со дня рождения их общей подруги. На кадрах видно, как бывший лидер сборной России обнимает некую Татьяну Козырнову. В СМИ появлялась информация, что она работает в сфере торговли косметическими товарами и живёт в Санкт-Петербурге.

В своих постах в Instagram Козырнова упоминает некоего возлюбленного, но не приводит его имени.

«Мой любимый человек сказал мне сегодня: «Ты необычайно прекрасна». Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше», — призналась она в комментарии к одной из публикаций.

Промеса арестовали за поножовщину

Чемпиона России в составе «Спартака», а ныне игрока «Аякса» Квинси Промеса арестовали по подозрению в нападении на человека с применением холодного оружия. Как утверждают нидерландские СМИ, инцидент произошёл на семейной вечеринке ещё в июле — футболист атаковал одного из родственников, нанеся ему колото-резаные раны. В частности, отмечалось, что у него серьёзная травма колена.

Пострадавший сообщил о случившемся в полицию только месяц назад. После проведённой проверки стражи правопорядка приняли решение арестовать футболиста и поместили его в камеру предварительного заключения. Промесу грозит до четырёх лет лишения свободы.

Произошедшее очень удивило хорошо знающих спортсмена людей. Его бывший партнёр по «Спартаку» Александр Самедов предположил, что информация может быть вбросом, подчеркнув, что запомнил Квинси как «дружелюбного парня». Позитивный настрой Промеса в обычной жизни отмечали и другие представители футбольного мира. А в «Аяксе» заявили: «Если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал», — и пока воздержались от более подробных комментариев.

Между тем адвокат подозреваемого заявил, что его клиента не было на месте происшествия в момент инцидента. По словам юриста, Промес активно сотрудничает со следствием.

В Турции трогательно почтили память болельщиков-супругов

Стамбульский «Фенербахче» почтил память своих преданных болельщиков — дяди Мюмтаза и тёти Ихсан. Супружеская пара долгие годы поддерживала «канареек» на стадионе, пока семь лет назад глава семьи не ушёл из жизни. С тех пор его вдова в одиночестве занимала место в секторе.

Недавно умерла и Ихсан. В память о пожилых любителях футбола «Фенербахче» выставил на зрительских местах — прямо на креслах — их вырезанные из картона портреты с клубными шарфами.

«Вы в наших сердцах, мы вас не забудем», — заявили стамбульцы.

Васильев нарисовал вратаря для обложки нового альбома «Сплина»

Популярная рок-группа «Сплин» поместила изображение футбольного вратаря на обложку своего нового альбома «Вира и майна». Рисунок выполнил бессменный лидер коллектива Александр Васильев. На нём голкипер в отчаянном прыжке пытается отразить мяч, который летит в девятку и, судя по всему, поражает цель. Ворота при этом установлены не на стадионе, а у стены из красного кирпича.

Этот альбом стал 16-м в истории «Сплина». В него вошли 11 треков. Помимо вокалиста, в записи пластинки участвовали четыре постоянных члена группы и пять приглашённых музыкантов.

Напомним, что именно «Сплину» принадлежит одна из самых популярных российских рок-композиций о спорте — «Гандбол». Фразы из этого хита 2002 года не раз обыгрывались в различных высказываниях и публикациях СМИ о футболе. А почитатели петербургского «Зенита» любят скандировать на аренах страны переделанный вариант припева: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём».

В ещё одной популярной композиции «Сплина» — «Моё сердце» — содержится аллюзия на голы нападающего сборной России Александра Панова и полузащитника Валерия Карпина в ворота сборной Франции в 1999 году.