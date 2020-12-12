Аршавин прокомментировал инцидент после матча «Сочи» — «Спартак»
- РИА Новости
«Я думаю, это нервы. После многих матчей бывают скандалы. Могут даже перейти где-то грань. Футбол это не красит. Но мы все люди», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
После окончании встречи появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой ассистент главного тренера красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».
Ранее Джанаев выразил сомнение в том, что Жоаозиньо ударил Хинкеля.