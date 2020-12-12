Джанаев: не думаю, что Жоаозиньо ударил Хинкеля

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Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о конфликте с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги.
Джанаев: не думаю, что Жоаозиньо ударил Хинкеля
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозиньо может кого-то ударить? Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы», — приводит слова Джанаева «Спорт-Экспресс».

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско. Также сообщалось, что в ходе конфликта хавбек «Сочи» Жоаозиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

Ранее Джанаев рассказал о конфликте с Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак».

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