В «Аяксе» прокомментировали арест Промеса

В амстердамском футбольном клубе «Аякс» отреагировали на арест нападающего команды Квинси Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений.

«Это досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал. Поэтому пока слишком рано, чтобы «Аякс» выступал с заявлением по этому поводу», — цитирует представителя клуба Fox Sports Netherlands.

В настоящее время Промес находится в СИЗО. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее адвокат Промеса заявил, что футболиста не было на месте преступления.