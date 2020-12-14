В «Аяксе» прокомментировали арест Промеса

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В амстердамском футбольном клубе «Аякс» отреагировали на арест нападающего команды Квинси Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений.
В «Аяксе» прокомментировали арест Промеса
  • Reuters

«Это досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал. Поэтому пока слишком рано, чтобы «Аякс» выступал с заявлением по этому поводу», — цитирует представителя клуба Fox Sports Netherlands

В настоящее время Промес находится в СИЗО. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. 

Ранее адвокат Промеса заявил, что футболиста не было на месте преступления.

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