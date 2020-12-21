Экс-футболист сборной Египта заявил, что Салах несчастлив в «Ливерпуле»

Бывший полузащитник сборной Египта по футболу Мохаммед Абутрика рассказал о положении своего соотечественника форварда Мохаммеда Салаха в английском клубе «Ливерпуль».

«Я позвонил Салаху по поводу его ситуации в «Ливерпуле», он расстроен, но это никогда не повлияет на его игру на поле. Я знаю, что Мохаммеду не нравится в «Ливерпуле», он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но не могу говорить об этом публично. Одна из причин, расстроивших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с «Мидтьюлланном», — приводит слова Абутрики Goal.

Он отметил, что если бы Салах был футболистом «Реала» или «Барселоны» и играл бы на том же уровне, что и в «Ливерпуле», то он бы выиграл «Золотой мяч».

«На мой взгляд, «Ливерпуль» рассматривает возможность продажи Салаха в экономических целях. Но я не имею никакого влияния на решения Салаха, он мой друг и брат, он достаточно умён, чтобы знать, что для него лучше», — добавил египетский хавбек.

28-летний Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В его активе 110 голов и 45 голевых передач в 173 матчах.

Ранее сообщалось, что Салах заявил о желании побить все клубные рекорды «Ливерпуля».