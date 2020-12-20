«Бавария» не будет совершать трансферы нынешней зимой

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не будет совершать трансферы в ближайшее зимнее трансферное окно.

Об этом заявил глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, слова которого передаёт Bayern & Germany.

Он отметил, что «Бавария» не будет ни покупать, ни продавать игроков.

«С 8 марта мы не провели ни одного матча со зрителями. Это может продлиться до конца сезона. Нужно принять во внимание серьёзность финансовой ситуации», — пояснил Румменигге.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает форварда «Наполи» в качестве замены Ибрагимовичу.