«Бавария» не будет совершать трансферы нынешней зимой

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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не будет совершать трансферы в ближайшее зимнее трансферное окно.
«Бавария» не будет совершать трансферы нынешней зимой
  • Reuters

Об этом заявил глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, слова которого передаёт Bayern & Germany.

Он отметил, что «Бавария» не будет ни покупать, ни продавать игроков.

«С 8 марта мы не провели ни одного матча со зрителями. Это может продлиться до конца сезона. Нужно принять во внимание серьёзность финансовой ситуации», — пояснил Румменигге.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает форварда «Наполи» в качестве замены Ибрагимовичу.

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