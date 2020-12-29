СМИ: Матчи «Манчестер Сити» с «Челси» и МЮ могут быть перенесены

Матчи, в которых «Манчестер Сити» должен сыграть с лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед», могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает The Athletiс, в «Сити» уже зафиксировано семь активных случаев заболевания за четыре дня. В ближайшее время будет проведено дополнительное тестирование, и если среди сотрудников клуба будут выявлены новые случаи инфицирования, то клуб может не получить разрешение на тренировки, что, в свою очередь, приведёт к переносу запланированного на 3 января матча 17-го тура АПЛ с «Челси» и назначенной на 6 января игры 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед».

По итогам 15 туров «Манчестер Сити» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее стало известно, что АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей.