«Эвертон» запросит у АПЛ информацию о причинах переноса матча с «Манчестер Сити»

Ливерпульский «Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно переноса матча 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

«Эвертон» сожалеет по поводу переноса матча с «Манчестер Сити». Сожалеем не только из-за 2 тыс. зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру. Несмотря на то что «Эвертон» всегда ставит безопасность людей превыше всего, мы запросим всю информацию, которую «Манчестер Сити» предоставил лиге, чтобы понять, почему было принято такое решение», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» должен был пройти в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 28 декабря.

По итогам 15 туров «Эвертон» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Манчестер Сити» с 26 очками — на восьмом месте.

Ранее стало известно, что АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей.