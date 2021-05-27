«Эмери больше нечего доказывать»: что говорили после победы «Вильярреала» в финале Лиги Европы

«Вилльяреал» заслужил победу в финале Лиги Европы, так как упорно работал на протяжении всего сезона, заявил главный тренер команды Унаи Эмери. Он отметил, что ему было приятно в четвёртый раз завоевать трофей, однако добытая путёвка в Лигу чемпионов — не менее значимое достижение для клуба. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд выразил уверенность, что поражение сделает МЮ сильнее, а бывший футболист манкунианцев Пол Скоулз посетовал, что английская команда уже привыкла к неудачам.

«Мы заслужили эту победу»

«Вильярреал» впервые в своей истории стал чемпионом Лиги Европы. В драматичном финале, завершившемся продолжительной серией 11-метровых ударов, он обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:1 (11:10 по пенальти). Главный тренер испанской команды Унаи Эмери, для которого этот трофей стал четвёртым в карьере — это рекорд турнира — заявил, что его подопечные упорно трудились на протяжении всего сезона, и поэтому заслужили титул.

«Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили эту победу. Против нас играл «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы составили ему очень хорошую конкуренцию. Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов УЕФА, теперь нам предстоит насладиться этим турниром. Я хочу побеждать в Лиге Европы, но также хочу выступать в Лиге чемпионов. Завтра мы насладимся этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Лучшим игроком финала был признан полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу. В УЕФА отметили, что футболист, заменённый лишь перед серией пенальти, сыграл важнейшую роль в тактической игре своей команды. Сам француз признался, что в начале сезона даже не думал о том, что станет победителем Лиги Европы.

«Игра шла за Кубок , конечно, я был полон энергии. Это заложено в каждом из нас. Я так рад победе. В чём секрет Унаи? Он великий тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс», — поделился эмоциями Капу.

Одним из главных героев встречи стал вратарь испанской команды Херонимо Рульи. Именно он забил решающий гол в серии пенальти при счёте 10:10, а затем отразил удар своего коллеги по амплуа Давида де Хеа. По словам голкипера, он старался не думать о самом моменте, так как это могло его сбить.

«Какое завершение великолепного сезона! В самых смелых мечтах я не мог представить, что мы выиграем трофей в такой серии пенальти. Реализовать последний удар и отразить последний удар соперника… И подумать не мог. Но к каждой игре я просто готовлюсь я стараюсь отдать всё, что у меня есть», — рассказал Рульи.

В свою очередь, президент «Вильярреала» Фернандо Роиг Альфонсо отметил значимость этой победы не только для клуба, но и для всего испанского футбола.

«Страшно было смотреть. Я хотя бы сам не играл, а страдал на расстоянии. Теперь в следующем сезоне Лиги чемпионов будет пять испанских команд, и это большой день не только для всей страны, но и для сообщества Валенсии. Для «Вильярреала» это гигантский шаг вперёд — как с футбольной, так и с финансовой точки зрения», — отметил функционер.

В чемпионате Испании «Вильярреал» занял седьмое место и в следующем сезоне должен был выступать в Лиге конференций. Однако благодаря одержанной победе он попал в групповую стадию Лиги чемпионов.

В стороне от триумфа испанцев не остался и «Спартак», в котором Эмери работал в 2012 году. В пресс-службе клуба поздравили специалиста с четвёртым трофеем и в шутку пожалели, что под его руководством московская команда не выступала в Лиге Европы.

Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy 🏆🏆🏆🏆



Sad that our team didn’t play in Europa League with him 😅 pic.twitter.com/bLUt77OLAS — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 26, 2021

«Мы вернёмся с ещё большим желанием победить»

В «Манчестер Юнайтед» после матча царила иная атмосфера. После финального свистка некоторые игроки не смогли сдержать слёз, а главный тренер Уле Гуннар Сульшер рассказал, что все испытывают разочарование. По его словам, команда не смогла продемонстрировать всё, на что была способна, в то время как соперник более удачно использовал свои моменты.

«В раздевалке тихо. Чувствуется разочарование. Но это футбол — иногда всё решает один удар. Нам нужно вынести из этого урок. Нам нужно не смаковать это чувство, а попробовать его на вкус и сделать так, чтобы оно не повторилось», — заявил Сульшер.

«Они затрудняли нам игру, не оставляли пространства. Они хорошо защищались, а мы не сумели создать достаточно моментов. Сейчас не время показывать пальцем и говорить, где бы ты действовал по-другому, но когда уходишь без трофея, значит, ты не всё сделал правильно», — добавил он.

С мнением наставника согласился нападающий Маркус Рашфорд. Он отметил, что команда работала на протяжении всего сезона и вышла в финал Лиги Европы, чтобы стать чемпионом. Вместе с тем футболист выразил уверенность в том, что поражение сделает «Юнайтед» ещё сильнее.

«Команда не сдастся, тренер не сдастся. Мы вернёмся в следующем сезоне с ещё большим желанием победить. Люди постоянно обсуждают «Манчестер Юнайтед», но, по моему мнению, у нас есть всё, чтобы соревноваться на высочайшем уровне: жажда, желание, талант и способности. Нам просто нужно показать всему миру и самим себе, почему это наше место», — заверил Рашфорд.

Поражение в финале Лиги Европы стало очередной неудачей англичан под руководством Сульшера. Комментируя результат матча, бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд отметил, что в составе не хватает футболистов, которые бы не только доходили до финала, но и сумели бы его выиграть. По его мнению, основная проблема заключается в селекционной службе клуба.

«В этом сезоне «Юнайтед» рассчитывал на результативность отдельных игроков. Сегодня голевых моментов они не создавали. В зоне атаки рисковали недостаточно. Воображение и творческий подход отсутствовали», — резюмировал Фердинанд.

В свою очередь, известный тренер Нил Леннон напомнил, что с момента прихода Сульшера в 2018 году команда не добивалась серьёзных успехов.

«То, что они не вышли из группы Лиги чемпионов, стало для меня тревожным звонком. Если они хотят поддержать тренера, им нужно вкладываться. Сегодняшнее поражение будет для Сульшера особенно неприятным. Он находится на своём посту уже два с половиной года, но всё ещё ничего не выиграл. В этом всё дело», — приводит слова Леннона BBC.

Аналогичного мнения придерживается и экс-полузащитник МЮ Пол Скоулз. Он предположил, что клуб уже настолько привык к неудачам, что не требует большего от тренерского штаба.

«Достаточно ли болезненно для них поражение? Оно практически стало чем-то приемлемым. Каковы требования к Уле? Вряд ли скажут, что он должен выиграть трофей. Прогресс у него есть. Сейчас не думаю, что от него чего-то требуют», — добавил Скоулз.