Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы
- Reuters
Обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы УЕФА — 2020/2021, Эмери одержал свою четвёртую победу в турнире. До этого он трижды (2013/14, 2014/15, 2015/16) приводил к успеху «Севилью».
По количеству побед в турнире испанец обошёл легендарного итальянца Джованни Трапаттони, становившегося победителем Кубка УЕФА трижды («Ювентус» — 1977, 1993; «Интер» — 1991).
Ранее сообщалось, что серия пенальти в финале ЛЕ-2020/2021 стала самой длинной в истории решающих матчей турнира.