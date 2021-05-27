Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал абсолютным рекордсменом среди тренером по количеству побед в Лиге Европы / Кубке УЕФА.

Обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы УЕФА — 2020/2021, Эмери одержал свою четвёртую победу в турнире. До этого он трижды (2013/14, 2014/15, 2015/16) приводил к успеху «Севилью».

По количеству побед в турнире испанец обошёл легендарного итальянца Джованни Трапаттони, становившегося победителем Кубка УЕФА трижды («Ювентус» — 1977, 1993; «Интер» — 1991).

Ранее сообщалось, что серия пенальти в финале ЛЕ-2020/2021 стала самой длинной в истории решающих матчей турнира.